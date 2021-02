Si è rinnovato il Comitato Regionale FITA Campania. il neo CD Regionale FITA, in carica per 4 anni.

Si sono svolte il 6-2–2021 le elezioni per il rinnovo del Comitato Regionale FITA Campania, da remoto per facilitare la partecipazione di quante più compagnie, considerata la pandemia. Presenti il 65% delle compagnie affiliate per l’Anno Artistico 2021 ed il Segretario Generale della FITA Nazionale, Pasquale Manfredi, in rappresentanza del Presidente Nazioniale, avv. Carmelo Pace e del CD. Sono stati eletti: Maddalena Riccio (di Airola BN), Franco Di Lorenzo (di Mondragone CE), Mario Arienzo (di Nola NA), Vincenzo Ascione (di Torre Annunziata NA), Vincenzo Fauci (di Battipaglia SA), Vincenzo Accomando (di Manocalzati AV). Il neo CD ha riconfermato la carica di Presidente a Vincenzo Ascione, Vice Presidente a Franco di Lorenzo, Segretario Vincenzo Accomando, Tesoriere Mario Arienzo, Vincenzo Fauci delegato per l’Osservatorio di Teatro Pedagogico, Maddalena Riccio delegata alla promozione del teatro nelle province e nei luoghi di interesse. Il neo CD Regionale FITA Campania durerà in carica 4 anni.

