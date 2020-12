Si torna a parlare di Maradona: no alla cremazione.

Desiderio di Diego Armando Maradona sarebbe stato quello di essere cremato:

Oggi il no a questo suo ultimo desiderio.

Pare sia stata infatti negata la cremazione a causa dei molti che rivendicano il diritto al cognome affermando di essere suoi figli ancora illegittimi.

I figli riconosciuti da Maradona stesso sono 5: due avute dal matrimonio con l’ormai ex moglie Claudia Villafane Dalma e Giannina; Diego Armando Junior , avuto da una relazione con Cristiana Sinagra, durante la sua permanenza al Napoli Calcio, riconosciuto con non poche difficoltà solo nel 2007; Jana avuta da Valeria Sabalain ed infine il piccolo Diego Fernando, avuto da Veronica Ojeda.

Nell’ombra di una vita vissuta a cento all’ora, spuntano ora altri presunti figli che rivendicano i loro diritti: la venticinquenne Magalì Gil ha richiesto ed ottenuto il test del DNA affermando di essere figlia di Maradona e di averlo saputo poco prima che la madre morisse.

L’avvocato del Pibe fa sapere che esistono dei campioni di DNA già prelevati, ma pare che nemmeno questo sia servito per esaudire l’ultima volontà di Diego.

Carla Carro

