Sibilia: “Prossime ore cruciali per trovare una maggioranza, auguri al presidente Fico per il lavoro che lo attende”.

“Buon lavoro al presidente Fico: saprà portare a termine il cruciale compito affidatogli dal presidente Mattarella con equilibrio e responsabilità.

E’ urgente assicurare al Paese una maggioranza solida che sostenga un nuovo governo che accompagni i cittadini italiani in una fase delicatissima: per questo auguriamo al presidente della Camera buon lavoro nelle prossime impegnative ore. Ciò che si aspettano i cittadini italiani è avere al più presto un esecutivo che si occupi di completare il piano vaccinale, di far ripartire l’economia attraverso le risorse del Recovery Plan e dare nuova linfa al sistema delle imprese nazionali, scongiurando gli effetti di una crisi sanitaria che le ha colpite duramente”.

E’ quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA.

