Sicurezza, SIBILIA (M5S): “La compagnia dei Carabinieri a Solofra (AV) nuovo presidio di legalità, auguri al Comandante Iannelli”

“Dal 1 agosto un nuovo presidio di legalità è operativo in provincia di Avellino: la nuova Compagnia dei Carabinieri a Solofra. A tutti i militari del Comando di via Fratta, e al comandante Capitano Gianfranco Iannelli, che hanno il compito di potenziare il controllo del territorio e di lavorare per contrastare la criminalità organizzata – aggiunge SIBILIA – vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. La complessiva riorganizzazione e razionalizzazione delle forze e dei presidi di tutta la provincia di Avellino e l’istituzione di un comando “forte” consentirà una intensificazione della prevenzione dei reati, delle indagini sul campo e, più in generale, rappresenta una ulteriore e rafforzata garanzia di contrasto all’illegalità diffusa che si traduce, per i residenti della Città Conciaria, in una promessa di maggiore sicurezza” – conclude il sottosegretario.

