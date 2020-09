Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. Ecco le sue condizioni

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un soggiorno in Sardegna a metà agosto, dove ha incontrato Flavio Briatore anche lui positivo, e l’esito dell’esame è risultato positivo. Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, assicura: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”.

