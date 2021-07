Sindacato Itamil Campania, si lavora per un futuro migliore. Progettualità in campo

Giovedì 08 Luglio 2021 ore 20:00, una delegazione Nazionale dell’Associazione Professionale Militare a Carattere Sindacale ITAMIL Esercito, costituita dal Presidente Cav. Sandro Frattalemi, dal vice Presidente Cav. Nicola Passarelli, hanno incontrato a Napoli, nella sede Itamil Campania, il Presidente Stefano De Rosa e il Segretario Regionale Luigi Sorrentino.

L’incontro è avvenuto in un clima di collaborazione e confronto costruttivo su tematiche come: trasporti militari Regionale, rivisitazione legge 244 e 104, specificità dei militari.

L’occasione è stata propizia per incontrare e ringraziare per la vicinanza all’Onorevole Paolo Russo con la consegna del Crest ufficiale dell’Associazione, durante l’incontro sono state evidenziate problematiche importanti come il ritardo dell’approvazione delle leggi sulla libertà sindacale dei militari e la tutela delle vittime dell’uranio impoverito.

Al termine dei lavori, il Presidente Sandro Frattalemi ha consegnato il crest ufficiale dell’Associazione al Presidente Regionale Stefano De Rosa.

adsense – Responsive – Post Articolo