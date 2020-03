SIRIGNANO. Il Forum Giovani organizza una raccolta fondi per il Moscati

Il Forum Giovani di Sirignano ha organizzato una raccolta fondi per sostenere l’Azienda Ospedaliera “Giuseppe Moscati” che sta facendo fronte all’emergenza COVID-19. La raccolta è stata organizzata attraverso un sito internet sicuro e riconosciuto (www.gofundme.com).

Sulle pagine social del forum trovate il link necessario alla donazione, mentre per qualsiasi dubbio o informazione resta disponibile il Presidente pro-tempore Gelsomino Amodeo.

Il messaggio dei ragazzi sirignanesi: Siamo un gruppo di giovani irpini ed insieme formiamo il Forum Giovani di SIRIGNANO. Legati più che mai al nostro territorio, in questo periodo difficile per tutti, vogliamo dare un supporto concreto all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Giuseppe Moscati” che si trova a far fronte all’EMERGENZA COVID-19. Questa raccolta fondi è un piccolo gesto che, con l’aiuto di tutti voi, spera però di trasformarsi in un valido sostegno per tutta la struttura sanitaria. Grazie a tutti coloro che sosterranno la raccolta con qualsiasi somma: lasciamo un piccolo segno oggi per cambiare in meglio il nostro domani!

