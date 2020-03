SIRIGNANO. Assistenza agli anziani grazie alla Protezione Civile

L’amministrazione Comunale di Sirignano con la Protezione Civile locale informa che darà assistenza ad anziani, disabili e persone non autosufficienti, che potranno servirsi dei volontari della Protezione Civile per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti e medicine). In questi giorni difficile è importante aiutare con gesti concreti i più bisognosi e rispettare le misure del decreto per la propria salute e per quella degli altri.

I numeri utili per contattare la Protezione Civile tutti i giorni fino a nuove disposizioni dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle 17,00 alle 19,00 sono : 349 39 99 345 oppure 371 44 24 766.

