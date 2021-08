SIRIGNANO. Brucia la zona montana di “Campimmo”, già ieri era stato appiccato l’incendio e poi spento. Oggi di nuovo fiamme

Complice il grande caldo di questi giorni ma soprattutto la mano dell’uomo da ieri pomeriggio bruciano alcune località Sirignanesi. Ieri l’incendio ha riguardato l’area denominata “Principessa di Sirignano” ed stato domato dagli uomini dell’antincendio della Comunità Montana “Partenio”, oggi le fiamme si sono propagate in località “Campimmo”, incendio più vasto rendendo necessario l’intervento oltre che degli uomini della Comunità Montana anche di un elicottero e di un canadair. I mezzi sono in azione da qualche ora per cercare di arginare le fiamme. L’elicottero si rifornisce presso il Campo Sportivo di Avella, in un apposita vasca d’acqua predisposta per le emergenze.

