SIRIGNANO. Caos al Camper della Salute per la vaccinazione. Tante le adesioni. Foto e Video

Tante le persone intervenute questa mattina a Sirignano per il Tour dei Camper della Salute che per l’iniziativa dell’Asl fa tappa nei comuni irpini e nel baianese a Sirignano. Due le unità mobili messe in campo dall’Asl di Avellino in provincia per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali. L’adesione libera e senza prenotazioni, però secondo quando ci riferiscono alcuni cittadini che stamane si sono presentati all’appuntamento, ha creato non poco caos per l’enorme numero di persone che hanno aderito spontaneamente. Qualcuno addirittura riferisce di liste di prenotati e la mancanza di vaccini a sufficienza. Questo ha provocato l’indignazione di molti e il conseguente caos e proteste che per il momento non consentono ancora l’inizio delle procedure che erano previste per le 8,00.





