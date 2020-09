SIRIGNANO. Fulvio Martusciello: “Biancardi ha offeso la memoria di Pietro Foglia”. Tajani: “Nulla è scontato”. Video

Questo pomeriggio a Sirignano sono arrivati i vertici del partito di Forza Italia, ovvero il vice presidente On. Antonio Tajani e l’on Fulvio Martusciello, commissario di Forza Italia in provincia di Avellino che hanno presentato la loro candidata alle Regionali la dottoressa Stella Capriglione. In allegato le interviste a Martusciello e Capriglione e la nostra diretta dell’arrivo di Tajani con relativa intervista.

