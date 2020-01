SIRIGNANO. Il direttivo Ultras Sirignano ringrazia gli ultras dell’ AUDAX Cervinara

🔊 Ascolta l'articolo

“Sappiamo quanto sia difficile mettere la parola FINE ad uno stile di vita, sappiamo cosa vuol dire restare a casa quando in giro per la Campania c’è la squadra per cui tu Vivi, sappiamo inoltre che significa abbandonare quel modello di aggregazione e di amicizia costruita sui gradoni. Ma sappiamo anche che un giorno non troppo lontano, forse ritorneremo e sarà di nuovo baldoria. Sirignano, i suoi ultras e tifosi ringraziano gli ultras dell’ AUDAX Cervinara per la stima e l’amicizia, reciproca, instaurata in questi anni. Certi di un vostro ritorno ancor più forti e fieri vi facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto. FORZA CERVINARA, FORZA SIRIGNANO”.

IL DIRETTIVO ULTRAS SIRIGNANO.