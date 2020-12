SIRIGNANO. “Ogni parte di te è arte per me”, il libro di Stefano Colucci scala le classifiche

Stefano Colucci, di Sirignano ma attualmente residente a Roma per motivi di studio, sta continuando a mietere meritatissimi successi letterari.

Il giovane autore, già Premio Bassa Irpinia nelle passate edizioni, sta scalando vorticosamente le classifiche di vendita su Amazon con il suo ultimo libro “Ogni parte di te è arte per me”.

Ecco la recensione del più importante webstore mondiale, Amazon, su cui è possibile acquistarlo:

“Le poesie di Stefano ti fanno venire voglia di aprire una bottiglia di vino e sederti per terra su un piccolo balcone che affaccia sulla città, e interrogarti sulle vite degli altri. Le immagini contenute in questo libro sembrano guardate attraverso una cinepresa del 1995, senza filtri, ti sembra di poterle toccare, stringerle, dormirci insieme. Alcune sembrano scritte per portare la rivoluzione, per farsi sentire, per alzare la testa. […] Un museo. Un museo di parole scelte con cura, parole a volte ubriache, a volte nostalgiche, malinconiche, speranzose, incazzate, pacate. Le poesie di Stefano, in un modo o nell’altro, ti dicono che andrà tutto come deve andare”.

Al nostro giovane conterraneo vanno i complementi e gli auguri di tutta la redazione di BassaIrpinia.

