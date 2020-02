Domani a Sirignano, in occasione del mese della Pace celebrato un po’ ovunque si terrà la manifestazione “Piazza la Pace” organizzata dall’associazione cattolica mandamentale di Sirignano, Mugnano del Cardinale, Avella, Baiano e Sperone. Per l’occasione alle 15 si terrà la marcia della pace che partirà dalla villa di Sirignano e proseguirà verso la chiesa di San Andrea, per poi giungere nel campo polivalente dove ci sarà un momento di festa con tutti i ragazzi.

