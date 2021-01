Questo fine settimana non restare a casa, al pranzo ci pensa il Ristorante Braceria Pizzeria Bistrot Des Amis. A Sirignano in viale Michelangelo è operativo dalle 12 alle 18. Sabato e Domenica a pranzo passalo in un ambiente familiare dopo la lunga quarantena. E’ obbligatoria la “Prenotazione” per garantirvi la massima sicurezza secondo le normative vigenti!!