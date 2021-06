SIRIGNANO: Si inaugura una nuova autoscuola, La Svolta di Ciro Candiello

E’ prevista per Giovedì sera (24.06.21) a Sirignano, in via nazionale delle puglie, 4/6 , l’inaugurazione l’autoscuola La Svolta di Ciro Candiello.

L’autoscuola è innovativa e professionale, garanzia di successo per chi vuole conseguire la patente, dall’AM fino alle patenti superiori.

In un ambiente accogliente e familiare, l’allievo sarà accolto e seguito passo dopo passo con un unico grande obiettivo: formare automobilisti capaci e responsabili, in grado di affrontare le difficoltà che ogni giorno la strada riserva.

