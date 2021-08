Grande successo ieri per la giornata di prevenzione a Sirignano presso il Castello Caravita con il dott Carlo Iannace e lo staff Amos Partenio. Molte le adesioni, tra le organizzatrici Rosa Acierno che ha dichiarato: “Grazie per avermi sostenuta e a chi mi ha dato la possibilità di fare sempre cose bellissime per il nostro paese. Un grazie al sindaco Raffaele Colucci per aver messo a disposizione la struttura e ringrazio tutti quelli che hanno aderito”.

