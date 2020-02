SIRIGNANO. Tanta partecipazione alla manifestazione “Piazza la Pace”

Grande partecipazione alla manifestazione organizzata dalle associazioni cattoliche del baianese che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 9 febbraio a Sirignano. I partecipanti che si sono riuniti in piazza a Sirignano hanno sfilato con bandiere della pace fino a raggiungere la chiesa di San Andrea, per poi giungere nel campo polivalente dove si è tenuto un momento di festa con tanti ragazzi. Presente per una visita anche il vescovo della diocesi di Nola Mons. Francesco Marino e il sindaco della cittadina mandamentale.

