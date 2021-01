Smart (Net)working Online tra no-profit. Il primo evento in Italia.

Martedì 5 Gennaio 2021 alle ore 18:00, ci sarà il primo evento di “Smart (Net)working” tra associazioni no-profit.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di favorire amicizie e sinergie tra le organizzazioni partecipanti, per poi dar vita a progetti condivisi per il nuovo anno.

Modalità

L’evento sarà completamente online, ma strutturato in modo differente dai soliti a cui siamo abituati: “Non ci saranno poche persone che tengono un discorso mentre tutti gli altri ascoltano passivamente. In questo caso sarà diverso: ogni partecipante avrà l’opportunità di dialogare 5 minuti con ogni altro, uno per volta, proprio come avviene in uno “speed date”. In questo modo, infatti, si riesce a favorire molto di più la nascita di nuove amicizie e collaborazioni” esordisce Stefano Rainone, ideatore della piattaforma che ospiterà l’iniziativa.

Tra i promotori dell’evento vi è l’On. Luigi Iovino, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati: “Mi fa piacere poter ripartire in questo 2021 ascoltando le idee e le istanze delle persone che ogni giorno impegnano il loro tempo al servizio della comunità”.

Tra le principali associazioni che hanno colto l’invito vi è “Giuridicamente” rappresentata dall’avvocato Giovanna Russo: “La società odierna ci impone un cambiamento di rotta e di pensiero. È giusto affrontare le sfide attraverso la collaborazione di persone che abbiano competenze complementari, rifiutando, così, i vecchi schemi basati su estreme forme di individualismo. Il terzo settore rappresenta il futuro e quindi sono ben lieta di aver prestato la mia adesione a questa iniziativa che sortira’ magnifici risultati”.

Per partecipare basta registrarsi sul sito www.daleca.it nella sezione “no-profit”.

Per info: avv. Giovanna Russo, presidente di Giuridicamente, giuridicamente_2020@virgilio.it

