SOCIAL IN DOWN PER MOLTE ORE: CHI SIAMO DAVVERO LONTANO DAI SOCIAL?

Per la prima volta da quando le applicazioni whatsapp, Facebook ed Instagram sono entrate nella nostra quotidianità, ieri sono state per molte ore inutilizzabili, come mai era accaduto prima.

È successo in passato che , a causa di problemi tecnici, le applicazioni sono risultate inutilizzabili, ma mai così tanto a lungo.

Ma, che cosa siamo noi senza social?

Queste situazioni ci fanno rendere conto di quanto siano diventati oramai indispensabili nella nostra vita i social, quanto ci sentiamo persi senza il loro utilizzo.

Oramai le “vecchie” telefonate non esistono più, nessuno più alza il telefono per sentire una persona, soprattutto da quando le applicazioni si sono ancora di più evolute e ci hanno dato la possibilità di scambiare anche messaggi vocali oltre che scritti.

Nelle ore di “down” dei social, a quante persone è venuto in mente di fare una telefonata?

La maggior parte è rimasta incollata al telefono ad aggiornare le applicazioni sperando di vederle funzionare correttamente.

Abbiamo avuto la possibilità di comunicare con il mondo intero in pochi istanti, abbattendo confini e distanze, ma quanto ci è costato questo nei rapporti quotidiani?

“Ti mando un vocale…” oppure “facciamo una videochiamata, poi magari ci vediamo con calma…” e poi magari passano settimane, mesi, ed anche i rapporti con le persone che abbiamo vicino continuano ad aver vita solo attraverso lo schermo di un telefono.

Quanto ci costerà tutto questo?

Carro Carla

