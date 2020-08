SOLOFRA. Due nuovi casi di Covid 19, ecco l’annuncio del sindaco Vignola

“In seguito all’ampia attività di monitoraggio e controllo di tutti i concittadini di ritorno dall’estero, sottoposti a quarantena e a tampone, abbiamo avuto notizia di due casi positivi al Covid-19 nella nostra Città. I due concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, stanno bene e non presentano particolari sintomi, si trovano presso la propria abitazione dove osserveranno il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività.

Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste, indagine epidemiologica e profilassi, a cominciare dal provvedimento di quarantena per l’intero nucleo familiare.

L’azione di prevenzione messa in campo dal Comune e dall’Asl continua. La cittadinanza è invitata a collaborare fornendo tutte le notizie e informazioni utili. A tale scopo è attivo il numero della Polizia Municipale 0825 – 582403″.

Il Sindaco

Michele Vignola

