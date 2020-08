SOLOFRA/MONTORO/AIELLO DEL SABATO: Coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica

Nell’ambito delle attività preventive e di contrasto disposte nell’area solofrana, nel montorese e nei territori della compagnia di Solofra, i carabinieri di Aiello del Sabato, al termine di perquisizione domiciliare, hanno denunciato in stato di liberta’ una 56enne che sul balcone della propria abitazione di Aiello del Sabato aveva realizzato una coltivazione di piante di marijuana. L’illecita attivita’ veniva poi completata all’interno dell’appartamento, ove la donna aveva allestito una camera per l’essiccazione della sostanza stupefacente, della quale si rinvenivano ulteriori grammi 40 circa, pronti all’uso.

In Montoro, un 46enne agli arresti domiciliari e’ stato deferito in stato di libertà in quanto, nonostante la misura alla quale era sottoposto, attraverso un cavo elettrico collegato direttamente dalla rete pubblica, prelevava energia e potenza, senza registrazione né fatturazione, per uso domestico ed in favore del suo intero nucleo familiare convivente, composto da altre tre persone, analogamente deferite in stato di liberta’ per il furto dell’energia elettrica.

