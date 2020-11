Solofra. Nessuna apertura delle scuole fino al 3 dicembre.

Chiusura di tutti gli edifici scolastici e sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 03 dicembre 2020.

Il Vicesindaco

• che con Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Campania è stata classificata come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa);

• che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 si disponeva la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) al 24.11.2020;

• che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale;

• il D.P.C.M. del 03.11.2020;

• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020;

• gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000;

la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza, fino alla data del 03.12.2020, ovvero fino alla scadenza di eventuali proroghe di detta data adottate da successivi provvedimenti del Governo , dando atto che la gestione dell’attività amministrativa delle relative istituzioni scolastiche dovrà essere assicurata da remoto secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia, ed autorizzando la possibilità di accesso per gli adempimenti e gli interventi necessari.

