Solofra. Positivo al Covid il Sindaco Vignola.

La comunicazione del primo cittadino solofrano diramata ieri sera.

Nella giornata di ieri abbiamo appreso che il nostro Assessore Francesco Coppola, avvertiti alcuni sintomi influenzali, si è sottoposto ad un tampone nasofaringeo presso un laboratorio di analisi della nostra Città.

L’esito è risultato positivo.

A tutela di tutte le persone che quotidianamente incontro nella mia funzione di Sindaco, nella giornata odierna ho effettuato il tampone presso il medesimo laboratorio.

Il risultato del test, ricevuto poco fa, ha avuto esito positivo.

Domani provvederò ad effettuare, come da prassi sanitaria, un tampone molecolare per la conferma di tale risultato.

Al momento sto bene anche se avverto leggeri sintomi.

Rimarrò a casa ad osservare il necessario periodo di isolamento ma garantirò comunque costanti collegamenti con gli uffici comunali affinché il lavoro e l’azione dell’Amministrazione non abbiano alcun rallentamento. Sono sicuro che i miei collaboratori, tutte le donne e uomini che compongono la struttura comunale, sapranno in questo periodo dare continuità all’attività di tutela e monitoraggio della salute pubblica.

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, continuando a prestare la massima attenzione e ad osservare le già note misure di prevenzione.

Il Sindaco

Michele Vignola

