A Solofra, uno smottamento causato dalla pioggia, ha invaso la Strada Provinciale Turci che collega Solofra a Serino, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Nessun pericolo, allo stato, per le abitazioni presenti in zona.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

