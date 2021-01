Somma Vesuviana: auto rubate e carcasse in un’area di 500 mq. Sequestro dei Carabinieri

Un vero e proprio cimitero di auto rubate quello scoperto dai carabinieri della stazione di somma vesuviana la notte scorsa. In un’area di circa 500 mq in via marigliano i militari hanno rinvenuto 11 tra veicoli e carcasse di autovetture, molte delle quali già smontate e sezionate per ricavare pezzi di ricambio. In alcune di essere gran parte delle auto erano installate ancora le targhe o i contrassegni del telaio e grazie a queste è stato possibile scoprire che fossero provento di furti commessi in svariate località della provincia di Napoli.

Tutta l’area è stata sequestrata e così anche le auto: alcune sono già state restituite ai legittimi proprietari. Continuano le indagini per risalire ai promotori delle attività illecite.

