Somma Vesuviana: Carabinieri arrestano stalker la notte di capodanno

All’una di questa notte i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato un 39enne di Brusciano per stalking prendendolo sotto casa della sua ex moglie.

Era già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna dopo la denuncia che lei aveva sporto ai militari di Somma Vesuviana: l’uomo dopo la separazione non si dava pace e non la dava nemmeno a lei.

Questa notte i carabinieri sono stati chiamati proprio dalla vittima che ha fatto arrestare il suo persecutore sotto casa mentre la minacciava di non farle festeggiare alcun giorno del 2020.

Il 39enne dopo le formalità è stato tradotto in carcere.

adsense – Responsive – Post Articolo