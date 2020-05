Somma Vesuviana – L’ ira del Sindaco per lo sparo dei botti non autorizzato

Il Sindaco di Somma Vesuviana ha da poco pubblicato un post dal quale si evince la sua incredulità per lo sparo dei botti non autorizzato, e la sua ira per la mancanza di rispetto verso tutti di tale scellerato comportamento.

“Le vostre bravate di oggi, sappiatelo, non vi hanno reso uomini di fede, non vi hanno fatto apparire agli occhi della Madonna diversi e migliori solo per 4 petardi! Non avete reso nessun servizio o sacrificio alla Madonna, anzi, secondo il mio punto di vista l’avete addirittura offesa! In questo momento di dolore, ci sono tantissime persone, che sono restate a casa a pregarla in silenzio, non trasgredendo la legge e portando rispetto all’intera umanità che sta soffrendo. Mamma schiavona, penso non se ne sia fatta nulla dei vostri “rumori” e di quei botti … È la mamma di tutti, non solo dei fanatici e di un inutile gregge di pecore! A chi avete, creduto di beffeggiare? Per una “mangiata in campagna” avete ostentato disprezzo e la massima indifferenza nei confronti della legge e di chi sa rispettarla!”.

adsense – Responsive – Post Articolo