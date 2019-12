SOMMA VESUVIANA. “Presepe al Borgo”, annullamento manifestazione

Il gruppo del presepe vivente al centro storico, a causa dei dolorosi lutti che hanno colpito membri del comitato e, nondimeno, la comunità del borgo Casamale e di Somma Vesuviana tutta, ritiene che non sussistano più i presupposti di spirito ed opportunità per la realizzazione della rappresentazione.

Per cui l’evento “presepe al borgo”, previsto per le date 4 e 5 gennaio 2020, è annullato.

Desideriamo ringraziare per la grande disponibilità l’ARCI di Somma Vesuviana, l’Amministrazione Comunale e le associazioni che, in varia misura, si sono impegnate a sostenere l’evento. Ma soprattutto ringraziamo singolarmente quelle persone che hanno fin qui donato tempo ed energie perché la manifestazione potesse essere degna del territorio che la ospita.

Diamo fin da ora appuntamento a tutti per l’anno prossimo, per la realizzazione di un grande presepe vivente che possa onorare la memoria dei troppi amici che quest’anno ci hanno lasciato.

