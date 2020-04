Somma Vesuviana: proseguono le iniziative di solidarietà sociale intraprese dall’Arma

Nella giornata del 1° aprile un 44enne di Somma Vesuviana ha chiesto aiuto al comandante della stazione carabinieri. l’uomo ha riferito di vivere problemi economici e di non riuscire a mantenere il proprio nucleo familiare composto dalla convivente e da una bimba nata lo scorso 20 marzo.

Vivono in un monolocale di 30 metri quadrati e non avevano neanche una lavatrice.

L’ispettore si è rivolto a un esercizio commerciale del luogo facendogli recapitare gratuitamente una lavatrice usata.

Alla famiglia in difficoltà – su iniziativa di un altro carabiniere della caserma – sono state consegnate numerose confezioni di latte per la neonata.

La persona, allo scopo di ringraziare pubblicamente l’arma per la vicinanza mostratagli, ha indirizzato un messaggio di apprezzamento per l’operato istituzionale al sindaco di quel centro pubblicando nel contempo un post – con analogo contenuto – sulla propria pagina social.

