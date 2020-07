Somma Vesuviana: serrati controlli antidroga dei Carabinieri. Un 41enne arrestato

I militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di un mirato servizio volto alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno individuato nel comune di Somma Vesuviana, all’interno di un immobile, una vera e propria serra dove erano coltivate ben 44 piante di Cannabis.

Nel corso perquisizione sono state rinvenuti e sequestrati anche 467 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” già pronta per la vendita.

Finito in manette un 41enne incensurato del luogo, arrestato per detenzione e coltivazione di droga, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

