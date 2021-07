SOMMESE INCONTRA AMBASCIATORE REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO

Si è svolta questo pomeriggio, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, la visita istituzionale dell’ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo Fidèle Khakessa Sambassi accompagnato dal neo console Angelo Melone. Ad accoglierlo il presidente della prima commissione permanente del Consiglio regionale Giuseppe Sommese che ha fortemente promosso questa iniziativa

All’incontro ha partecipato, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola.

Nel corso del cordiale colloquio, al quale hanno preso parte rappresentanti di Confindustria e alcune eccellenze del comparto produttivo campano, il presidente Sommese ha più volte ribadito la volontà e l’importanza di creare proficue sinergie tra la Campania e lo Stato della Repubblica democratica del Congo.

“La visita di oggi – dichiara Sommese – rappresenta l’apripista per una reale e fattiva collaborazione tra il comparto produttivo della nostra regione e il continente africano in forte via di sviluppo.

Tanti i temi affrontati – continua Sommese – dall’ambiente al clima fino all’imprenditoria e agli investimenti.

Al termine dell’incontro il presidente della prima commissione Sommese ha voluto donare all’ambasciatore un vessillo della Regione Campania in segno di stima e di cooperazione istituzionale

