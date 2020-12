SORRENTO: positivi una maestra e tre alunni.

A far scattare l’allarme è stato un malore improvviso dell’insegnante di Sorrento: oltre a lei sono risultati positivi al test rapido tre alunni e tutti sono in attesa dei testi nasofaringei.

Inarrestabile sembra essere la corsa dei contagi, nonostante le restrizioni e nonostante le disposizioni con le quali ormai conviviamo da nove mesi.

Continuano senza sosta le campagne di prevenzione, come a Sorrento in tutta la Campania, ed ancora una volta si evidenzia l’importanza di mantenere le distanze e l’utilizzo della mascherina.

Carla Carro

