“SOSTITUZIONE DI PERSONA”: I CARABINIERI DI FORINO ARRESTANO UNA 50ENNE IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE.

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno tratto in arresto una 50enne, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Autorità Giudiziaria per il reato di Sostituzione di persona.

Dopo le formalità di rito l’arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione per l’espiazione della pena detentiva in regime della detenzione domiciliare.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

adsense – Responsive – Post Articolo