SPERONE. All’AugustusBar il sistema “Zona Rossa” per sbancare al SuperEnalotto. Ritira la quota

Ancora un super sistema questa settimana presso l’Augustus Bar, ricevitoria all’interno del distributore Q8 di Sperone, che anche questa settimana tenta il colpo grosso al SuperEnalotto. Un estrazione, quella di sabato 6 marzo, che mette a disposizione un montepremi da capogiro: oltre 117.milioni di euro. Ben 117 quote, ognuna da 15,80 euro per garantirsi una possibile vincita da oltre un milione di euro. Ben 2464 combinazioni con78 numeri in gioco. Il sistema “Zona Rossa” potrebbe portare fortuna ad un intero mandamento.

adsense – Responsive – Post Articolo