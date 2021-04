All’AugustusBar ogni fine settimana si cerca di beccare il 6 milionario che vale 134 milioni e 700 mila euro con un super sistemone. Anche per l’estrazione in programma sabato 10 aprile 2021 è stato realizzato un sistemone da favola, ben 2464 combinazioni con 55 numeri in gioco. Per questa settimana purtroppo le quote sono già esaurite, infatti per accaparrarsi un quota che costa poco più di 15 euro, sarebbe opportuno prenotarsi. Chi non gioca, non vince.

adsense – Responsive – Post Articolo