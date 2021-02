Non si arresta la caccia al 6 del superenalotto che questa settimana a raggiunto la cifra da 103 milioni di euro. All’ Augustusbar di Sperone ecco il sistema “mandamento” con 120 quote al prezzo di 15,75 euro. L’estrazione di domani, sabato 6 febbraio 2021, potrebbe riservare ricche sorprese ai mandamentali. Non vi resta che ritirare la vostra quota.

adsense – Responsive – Post Articolo