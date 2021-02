SPERONE. All’Infanzia laboratori creativi sul Carnevale per la crescita delle doti e capacità dei piccoli alunni

Tra le finalità della scuola d’infanzia, oltre all’identità, all’autonomia, alle competenze c’è anche la cittadinanza. “Tutti gli apprendimenti devono contribuire a costruire gli strumenti di cittadinanza e ad alimentare le competenze sociali e civiche. Un ambiente di apprendimento centrato sulla comunicazione, lavoro cooperativo, contestualizzazione dei saperi nella realtà offre modelli virtuosi di competenza”. E’ quanto si legge nelle comunicazioni nazionali. Il Carnevale con la sua portati di allegria e fantasia, lascia spazio per ogni bambino alla capacità di trasformarsi e trasformare la realtà. Quindi alla sperimentazione e al potenziamento di ogni propria dote e capacità esplicita o nascosta. In questa ottica tutte le docenti del plesso della scuola dell’Infanzia di Sperone, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” , hanno guidato i bambini alla scoperta della festa. In ogni sezione sono stati realizzati laboratori creativi attraverso il riciclo di carta e pezzi di stoffa per la realizzazione di maschere tradizionali e personalizzate. Il percorso didattico è risultato particolarmente stimolante ed interessante e ha permesso di vivere serenamente l’attesa del Carnevale rispettando le misure preventive anti-Covid.

