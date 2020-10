SPERONE. Ancore bizze per il pozzo comunale. Vittoria: “Vogliamo trovare una soluzione definitiva?”

Ancora problemi al pozzo di via dei Funari, che nelle ultime ore ha smesso di erogare acqua e il paese riesce a far fronte grazie al pozzo consortile che l’ente di piazza L. Lauro ha con Avella. Già nei mesi scorsi ci sono stati diversi interventi alla pompa sommersa e oggi nuovi inconvenienti. Sul punto è intervenuto il consigliere di opposizione Franco Vittoria il quale ha scritto sul proprio profilo facebook: “Acqua a Sperone . Lo scrivo con estrema responsabilità e penso che non sia mai facile amministrare , ma sulla vicenda del pozzo “ c’è bisogno di trovare la risposta ! VOGLIAMO “ trovare una soluzione definitiva per il pozzo? Se servisse la piena condivisione e andare in Consiglio noi ci siamo ! Serve collaborazione istituzionale ? Noi ci siamo ! Ma è indubbio che se il pozzo continua a fare le bizze c’è bisogno urgente di un intervento di sistema !Andare avanti così non è più possibile!!”