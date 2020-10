SPERONE. Arriva il sanificatore per la scuola dell’infanzia “Alda Merini”

In questi giorni di emergenza epidemiologica la preoccupazione di tanti genitori è quella di accompagnare i propri figli in una scuola, che abbia messo in atto tutti gli accorgimenti per la sicurezza dei propri figli. L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G Parini ha da tempo posto in essere tuti gli accorgimenti previsti dal protocollo medico e grazie all’aiuto degli Enti locali sta rinforzando ulteriormente la salubrità degli ambienti educativi. Questa mattina l’Amministrazione Alaia ha consegnato alle sezioni della scuola dell’ infanzia presso il plesso Alda Merini di Via Dei Funari a Sperone “un sanificatore per indumenti ed oggetti”. Ciò comporterà la possibilità che con un getto di vapore ad aria fredda, possa sanificare gli indumenti, gli zainetti, i sussidi didattici in uso ai bambini ed alle bambine delle sezioni F, G, H, I,L, O, e P, nonché agli educatori ed ai collaboratori scolastici in servizio. Un motivo in più per vedere arricchita la presenza in tutti gli ambienti educativi sapendo che gli insegnanti possono programmare attività educative valide allo sviluppo psicologico motorio e cognitivi per tutti i giovani virgulti speronesi e non solo.

