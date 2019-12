E’ giunta alla sua quarta edizione la manifestazione “W la Befana” organizzata a Sperone dall’associazione Festa del Maio Sant’Elia Profeta, che con il patrocinio del Comune, lunedì 6 gennaio alla ore 10 in piazza Luigi Lauro intratterrà i giovanissimi con animazione, gochi, gonfiabili, DJ, Spettacolo e tanti dolciumi per tutti i bimbi. Un appuntamento da non perdere, in caso di maltempo la manifestazione si terrà nella palestra della Scuola Elementare di via Sant’Elia.



