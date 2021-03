SPERONE. Arriva la stabilizzazione per due LSU. Stefanelli e Lippiello assunti dal Comune

Finisce positivamente il tira e molla durato alcuni anni tra sindacato Usb e Comune di Sperone per la stabilizzazione di due lavoratori socialmente utili in forza da anni presso l’Ente di piazza Luigi Lauro. Oggi la tanto sospirata firma che regolarizza finalmente due operai, Stefano Lippiello e Giuseppe Stefanelli, che da anni come Lsu hanno espletato varie attività a favore del comune Speronese. I due neo assunti stabilmente nella pianta organica del comune ringraziano l’operato del ‘USB sempre a loro fianco e in particolare il primo cittadino Marco Santo Alaia per l’impegno prodigato perchè il tutto diventasse realtà.

