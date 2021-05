SPERONE. Auto investe donna sulla Nazionale delle Puglie.

Una donna è stata investita questo pomeriggio, intorno alle 18, in Sperone in via Nazionale delle Puglie incrocio con via G. Di Vittorio. La donna è in attesa dei soccorsi da parte del 118 per essere trasportata in ospedale per le cure del caso, il traffico è rallentato. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano oltre ai Vigili Urbani di Speorne per procedere ai rilievi del caso. La donna, di mezza età, stava attraversando e urtata, da una Panda condotta da una persona anziana del posto, nel cadere ha battuto la testa sul marciapiede.

