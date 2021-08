Sperone, campo di basket o parcheggio? Divampa la polemica

Oramai sono anni che nel piccolo paese della bassa Irpinia, Sperone, non si riesce a venire a capo se lo spazio comunale esistente ed adiacente alla Traversa II di via Giovanni XXIII, sia un’area dedicata ai giovani del paese per giocare a basket o un’area di parcheggio per i residenti. Il dilemma si ripropone più forte dopo che un gruppo di ragazzi ha rimesso a nuovo l’area in questione, ridisegnando e dipingendo egregiamente sulla stessa il campo di basket. Il tempo di qualche giorno e l’area in questione è ritornata ad essere un parcheggio, non solo ma tutto il fondo (ridipinto con colori) veniva rovinato dai segni lasciati sul rettangolo dalle gomme dell’auto.

Sulla questione è divampata da giorni una vivace discussione sui social, da ultimo il video di un cittadino che denuncia la vicenda. Intanto si attende una presa di posizione ufficiale da parte dell’amministrazione e se l’area è davvero uno spazio dedicato al gioco del basket andrebbe chiusa non permettendo alle auto di accedere.

adsense – Responsive – Post Articolo