SPERONE. Caso di positività alla Primaria, domani gli alunni restano a casa.

Domani niente scuola per tutti gli alunni della Primaria di Sperone per un caso di Covid accertato tra gli scolari. La scuola rimarrà chiusa per procedere alla sanificazione degli ambienti. La sospensione delle attività didattiche in presenza continuerà poi dal 14 aprile per le classi 3^ sez.D-E scuola primaria (in quarantena), onde accertare eventuali contagi tra alunni e docenti, mentre torneranno a scuola le altre classi. Ecco l’ordinanza:

“Con la presente si comunica che essendo stata accertata la positività al tampone Molecolare per Covid ad un alunno della classe 3^ sez. D, IL DIRIGENTE SCOLASTICO, sentito il SINDACO di Sperone, decreta la Didattica a distanza dalla data del 13 p.v. e fino a data da destinarsi per i docenti e gli alunni delle classi in oggetto. Si chiarisce che lo scrivente è venuto a conoscenza in data odierna della positività del minore testata in data 10/04/2021. È dato mandato al referente COVID di istituto di avviare la tracciatura del possibile contagio immediatamente all’ASL competente per territorio, visto il protocollo ministeriale del 06/08/2020. Con la presente si dispone, allo stesso tempo, che il personale collaboratore scolastico effettui sanificazione delle classi e dei servizi igienici afferenti ad esse, si richiede la sanificazione cautelare dell’intero plesso all’Ente Locale. La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo, mediante pubblicazione sul registro elettronico ARCHIMEDE”.

