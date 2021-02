Con ordinanza Sindacale N. 48 del 24.02.2021, il vice sindaco di Sperone, Tortora, in applicazione delle Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la immediata chiusura al pubblico dell’area fitness nonché spazi, are verdi e ville insistenti su tutto il territorio comunale. Ciò a causa del crescente numero di contagi che si stanno verificando in paese.

