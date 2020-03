SPERONE. Circolo Giovani Democratici “SANDRO PERTINI.” PANE E LAVORO. Le nostre proposte per gestire i fondi per l’emergenza Covid- 19.

Non è più tempo del pane con la tessera le persone devono ritrovare la dignità e la dignità è il lavoro. Non possiamo avere lo sguardo corto solo sull’emergenza. Partire da oggi per programmare il domani. Aiutare le persone ad acquisire competenze.

Oltre le misure sanitarie prese per combattere il contagio è indispensabile aiutare da subito le famiglie, le attività commerciali e i liberi professionisti di Sperone. Oltre le misure assistenziali e di sostegno al reddito proponiamo un patto per il lavoro.

1) Tavolo permanente con i rappresentanti delle attività commerciali e le Partite Iva

2)Microcredito per investimenti

3) Istituzione di un fondo all’innovazione tecnologica per convogliare start up nel territorio comunale e creare lavoro

4) Potenziamento zona industriale

5)Fondo per la formazione di lavoratori e studenti

6) Una ZES (Zona Economica Speciale) mandamentale vista la vicinanza logistica all’Interporto di Nola.

