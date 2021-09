SPERONE. Comunali 2021. Adolfo Alaia: Ecco i miei tre punti del mio programma elettorale”

Ho fatto per 25 anni il Sindaco, ma sarebbe troppo facile partire da lì!

La mia sfida, invece, è partire da qui, da questo luogo, dove affondano le radici profonde della nostra storia. Abbiamo imparato, dalla brutta esperienza del covid, che l’ambiente, il territorio, la qualità della vita individuale e sociale sono le priorità per la nostra salute e costituiscono le basi del futuro, per noi, i nostri figli, i nostri nipoti.

1. Qualità della vita;

2. Qualità dell’abitato;

3. Sviluppo strutturale, economico e sociale.

Questi i primi tre punti del nostro programma che ereditiamo dall’attuale amministrazione e che vogliamo continuare a portare avanti, insieme a voi, per sperare in un futuro migliore.

