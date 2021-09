SPERONE. Comunali 2021. Il candidato sindaco Muccio di Uniti per Sperone mercoledì presenta la sua lista

COMUNICATO STAMPA . Uniti per Sperone

La neo compagine Lista Uniti per Sperone è lieta di invitare la popolazione comunale tutta alla presentazione della lista Uniti per Sperone, Mercoledì 8 c.m. alle h.20,presso l’Aula Consiliare del Comune di Sperone. In occasione delle prossime elezioni amministrative, saranno presentati alla stampa ed a tutti gli elettori i componenti di Uniti per Sperone. La manifestazione sarà condotta da Carlo Melissa. L’invito è esteso a tutti i cittadini speronesi e sostenitori. Vi aspettiamo numerosi per l’inizio di una dura ma bella campagna elettorale che ci vedrà pronti e partecipi. Come sempre.

