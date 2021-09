SPERONE. Comunali 2021. Pasquale Longobardi (Orologio): “Dobbiamo essere parte attiva per il bene del paese”

La scelta di candidarmi è stata una scelta coraggiosa e allo stesso tempo un atto di responsabilità – afferma Pasquale Longobardi, 48 anni candidato con la lista dell’Orologio – e per questa ragione che nasce la mia voglia, la mia grinta per questa candidatura. I motivi che mi hanno fatto decidere di scendere in campo sono quelli di essere portatore di sano portatore di idee e di proposte impegnandomi in prima persona e spero di aiutare a raggiungere gli obiettivi che come compagine politica ci siamo prefissati, sono fortemente convinto che ognuno di noi nei limiti delle proprie possibilità debba rendersi parte attiva nella politica del nostro paese, questo ci consente di partecipare alle scelte che condizioneranno le sorti del paese e di chi ci vive. Questi i motivi principale per cui ho deciso di candidarmi.

Pasquale Longobardi continua: “Amo lo sport è sono appassionato di teatro e partecipo attivamente alla vita del paese e considero queste attività fondamentali non solo per il benessere psicofisico e sociale ma anche come incentivo all’aggregazione al confronto rispetto della regola e crescita culturale. Queste le tematiche su cui mi concentrerà se verrò eletto.

Un passaggio poi sulla scuola: “l’aumento della popolazione scolastica che rende necessario nuovi spazi e nuove strutture da dedicare a questo comparto. La politica deve essere promotrice e garante di giustizia, equità e dignità sociale sia singola che collettiva”.

